Верите, что Арина Соболенко снова выиграет как минимум два ТБШ в 2025 году, как в 2024-м?

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Верите, что Арина Соболенко снова выиграет как минимум два турнира «Большого шлема» в 2025 году, как это было в 2024-м?

Соболенко в 2024 году выиграла четыре титула на турнирах WTA, в том числе стала победительницей Australian Open — 2024 и US Open — 2024. Также она была сильнейшей на «тысячниках» в Цинциннати (США) и китайском Ухане. В октябре белорусская теннисистка возглавила рейтинг WTA.

Новый сезон Соболенко начнёт с турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене, который пройдёт с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Его действующей чемпионкой является казахстанка Елена Рыбакина. Соболенко пока не имеет в своём активе титулов в Брисбене.