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Стаббс: Федерер был немного похож на Алькараса. Немного вспыльчивый, иногда перебарщивал

Стаббс: Федерер был немного похож на Алькараса. Немного вспыльчивый, иногда перебарщивал
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Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс считает, что Карлос Алькарас имеет схожие качества с Роджером Федерером.

«Алькарас невысокий парень. Он примерно моего роста, примерно 177-180, ему всё ещё необходимо выполнять удары в корт точнее. Например, Роджер не был крупным парнем. Но он мог бить по углам, как никто другой. И я думаю, Карлосу нужно улучшить точность своей подачи. И если Алькарас не будет лучше бить по углам, он не получит бесплатных очков.

Роджер был немного похож на (Карлоса Алькараса). Немного вспыльчивый, иногда перебарщивал. Затем он говорит: хочу выиграть эти матчи, поэтому мне, наверное, стоит просто пробить свой форхенд и удар кроссом», — приводит слова Стаббс Sportskeeda.

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