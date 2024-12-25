«Выглядит, будто у него был трёхдневный запой». Фанат прокомментировал фото Андрея Рублёва

Азиатский болельщик разместил совместное фото с российским теннисистом Андреем Рублёвым, под которым многие фанаты оставили забавные комментарии.

Фото: reddit.com

«Да, теперь я полностью понимаю, почему у него так много поклонников. Он такой милый, хотя иногда и сам этого не замечает...» — написал пользователь под ником Rezlem.

«Он сделал то же самое для болельщиков в Дубае. Позаботился о том, чтобы у каждого была фотография, а один мальчик подарил ему плакат, который он принял», — оставил комментарий musicproducer07.

«Чувак выглядит так, будто у него был трёхдневный запой», — прокомментировал фото theyoloGod.

В данный момент Рублёв принимает участие в командном выставочном турнире в Макао. Новый сезон россиянин откроет на турнире категории ATP-250 в Гонконге.