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Чесноков: Мирра Андреева показала, что может обыгрывать всех игроков в мире

Чесноков: Мирра Андреева показала, что может обыгрывать всех игроков в мире
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался об игре российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

«В 2025 году среди российских теннисисток большое внимание будет на Андреевой. Она показала, что может обыгрывать всех игроков в мире. Если брать Диану Шнайдер, у неё теннисное разнообразие. Она игрок с огромным потенциалом. Диана совершает такие удары, которые не ожидают соперники. Но ей нужно работать над терпением, а также быть физически более выносливой и готовой. Это большая работа», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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