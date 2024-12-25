Чесноков: Мирра Андреева показала, что может обыгрывать всех игроков в мире

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался об игре российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

«В 2025 году среди российских теннисисток большое внимание будет на Андреевой. Она показала, что может обыгрывать всех игроков в мире. Если брать Диану Шнайдер, у неё теннисное разнообразие. Она игрок с огромным потенциалом. Диана совершает такие удары, которые не ожидают соперники. Но ей нужно работать над терпением, а также быть физически более выносливой и готовой. Это большая работа», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.