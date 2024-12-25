«Может, Санта не будет таким страшным». Возняцки выложила забавные фото с детьми

Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки в своём аккаунте в социальных сетях разместила рождественское фото с детьми и сравнила его с прошлогодним.

На обоих фото сын Каролины плачет навзрыд. Он родился 24 октября 2022 года, его сестрёнка Оливия старше на год.

Фото: из личного архива Каролин Возняцки

Фото: из личного архива Каролин Возняцки

«Весёлого всем Рождества от нашей семьи! Может быть, в следующем году Санта не будет казаться таким страшным», — подписала фото Возняцки и оставила эмодзи «смех до слёз».

Напомним, Каролине Возняцки 34 года. Последний раз она выходила на корт на турнире «Большого шлема» US Open — 2024. Тогда она дошла до четвёртого круга, уступив бразильской теннисистке Беатрис Хаддад-Майе со счётом 2:6, 6:3, 3:6.

В 2020-м у датчанки была попытка завершить карьеру, однако в 2023-м она вновь вернулась на корт после рождения двух детей.