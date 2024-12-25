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Петкович: когда Алькарас плох, он чертовски ужасен. У него нет плана «Б»

Петкович: когда Алькарас плох, он чертовски ужасен. У него нет плана «Б»
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Бывшая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович из Германии заявила, что у четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса нет «плана «Б» на игру.

«Единственная придирка, которая у меня есть к Карлосу, касается того, чего нет у других. Нет у (Александра) Зверева, даже у Тейлора (Фрица), определённо нет у Янника (Синнера), совершенно точно нет у Новака (Джоковича). Когда Карлос плох, он чертовски ужасен. У него нет плана «Б», — приводит слова Петкович Sportskeeda.

21-летний Карлос Алькарас завершил сезон-2024 в ранге третьей ракетки мира. В этом году он выиграл два турнира «Большого шлема».

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