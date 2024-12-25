Виландер: не думаю, что Кирьос прав, когда говорит, что теннис скучен

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», а ныне эксперт швед Матс Виландер высказался об австралийском теннисисте Нике Кирьосе.

«Ник Кирьос очень особенный, особенно когда дело касается развлечения публики. Иногда происходят странные вещи, когда он играет, и это потому, что он любит конкуренцию больше, чем мы думаем. Помните матч против Стефаноса Циципаса на Уимблдоне [в 2022 году]? Он показал Циципасу и толпе всё, что только можно, и в итоге матч превратился в хаос. Каков итог? Ник Кирьос выиграл встречу.

Я не думаю, что Кирьос прав, когда говорит, что мужской теннис скучен. Он скучен в зависимости от того, как на него посмотреть. Если вы посмотрите, на каком уровне теннисисты играют, это никак нельзя назвать скучным», — приводит слова Виландера Tennis365.