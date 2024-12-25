Экс-тренер Серены Уильямс рассказал, при каких условиях Алькарас возглавит рейтинг ATP

Рик Макки, бывший тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, рассказал, при каких условиях испанский теннисист Карлос Алькарас сможет стать первой ракеткой мира в 2025 году.

«Если его процент подачи на первой подаче улучшится, а его позиционная атака станет такой же, как у Федерера, то к концу года испанский фокусник вернёт себе первую позицию в рейтинге», — написал Макки в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, Карлос Алькарас возглавлял рейтинг ATP в 2022 году. В данный момент он является третьей ракеткой мира. Лидирует в мировой классификации итальянец Янник Синнер.