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Экс-тренер Серены Уильямс рассказал, при каких условиях Алькарас возглавит рейтинг ATP

Экс-тренер Серены Уильямс рассказал, при каких условиях Алькарас возглавит рейтинг ATP
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Рик Макки, бывший тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, рассказал, при каких условиях испанский теннисист Карлос Алькарас сможет стать первой ракеткой мира в 2025 году.

«Если его процент подачи на первой подаче улучшится, а его позиционная атака станет такой же, как у Федерера, то к концу года испанский фокусник вернёт себе первую позицию в рейтинге», — написал Макки в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, Карлос Алькарас возглавлял рейтинг ATP в 2022 году. В данный момент он является третьей ракеткой мира. Лидирует в мировой классификации итальянец Янник Синнер.

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