Чесноков: будет большой успех, если Медведев и Рублёв останутся в топ-10 в 2025 году

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков поделился мнением о перспективах российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва в 2025 году.

«Если Медведев и Рублёв останутся в топ-10 в 2025 году, это будет большой успех. Кроме того, Хачанов может претендовать на топ-10, но он достаточно слабо сыграл середину 2024 года, хотя в концовке выглядел здорово. Когда Карен много играет и выигрывает, почему-то у него идут травмы. Хотелось бы, чтобы у него не было невынужденных повреждений», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.