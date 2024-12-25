«Значит, Джокович поддерживает Кирьоса в отношении Синнера». Монако — о тандеме в Брисбене

Бывший итальянский теннисист Гвидо Монако отреагировал на решение 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича сыграть в паре с австралийцем Ником Кирьосом на турнире в Брисбене.

«Я игнорирую то, что говорит Кирьос, но это дошло до Новака Джоковича. Раз он решил сыграть с Ником пару в Брисбене, это означает, что он поддерживает его позицию в отношении Синнера. Отношения между Джоковичем и Кирьосом продолжаются, несмотря на негативную болтовню Кирьоса, и это меня беспокоит.

Если Синнер и Кирьос встретятся на Открытом чемпионате Австралии, Янник будет относиться к нему как к обычному противнику. Но остальные из нас должны игнорировать его, потому что он всегда плюет на теннис, и даже когда он не мог играть, он продолжал это делать. Проблемный парень, который нанёс больше вреда теннису, чем пользы. Давайте не будем придавать ему значения. Мы должны меньше говорить о нём, иначе мы играем в его игру», — приводит слова Монако Sportklub со ссылкой на итальянские СМИ.

Хардовый турнир в Брисбене пройдёт с 30 декабря по 6 января. Кирьос и Джокович также сыграют там в одиночном разряде. Австралиец попал в основную сетку турнира благодаря защищённому рейтингу, серб будет первым сеяным соревнований.