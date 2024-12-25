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Ига Швёнтек болела коронавирусом во время турнира в Дубае, где проиграла Калинской

Ига Швёнтек болела коронавирусом во время турнира в Дубае, где проиграла Калинской
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что во время турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в феврале заболела коронавирусом. Об этом сообщает Punto de Break.

На той неделе Швёнтек обыграла таких теннисисток, как Слоан Стивенс (США), Элина Свитолина (Украина) и Чжэн Циньвэнь (Китай). В полуфинале она вышла на корт с россиянкой Анной Калинской, от которой потерпела поражение со счётом 4:6, 4:6.

Во время матча Швёнтек начала чувствовать симптомы простуды и слабость. Вскоре после поединка она сдала анализ на коронавирус, который показал положительный результат.

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