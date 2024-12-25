Виландер дал смелый прогноз на 2025 год в отношении Янника Синнера и Карлоса Алькараса

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер предсказал, что лидер мирового рейтинга ATP итальянец Янник Синнер или третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас соберут календарный «Большой шлем» в 2025 году.

«Мой очень, очень смелый прогноз на 2025 год заключается в том, что Карлос Алькарас или Янник Синнер соберут календарный «Большой шлем», — приводит слова Виландера Eurosport.

В 2024 году Синнер и Алькарас выиграли по два титула на турнирах «Большого шлема». Итальянец стал победителем Открытого чемпионата Австралии и US Open, а испанский теннисист стал лучшим на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.