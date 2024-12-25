Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виландер дал смелый прогноз на 2025 год в отношении Янника Синнера и Карлоса Алькараса

Виландер дал смелый прогноз на 2025 год в отношении Янника Синнера и Карлоса Алькараса
Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер предсказал, что лидер мирового рейтинга ATP итальянец Янник Синнер или третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас соберут календарный «Большой шлем» в 2025 году.

«Мой очень, очень смелый прогноз на 2025 год заключается в том, что Карлос Алькарас или Янник Синнер соберут календарный «Большой шлем», — приводит слова Виландера Eurosport.

В 2024 году Синнер и Алькарас выиграли по два титула на турнирах «Большого шлема». Итальянец стал победителем Открытого чемпионата Австралии и US Open, а испанский теннисист стал лучшим на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Материалы по теме
Матс Виландер: могу представить, как Надаль тренирует Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android