Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц опубликовал редкие фотографии с сыном

Тейлор Фриц опубликовал редкие фотографии с сыном
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц опубликовал фотографии со своим сыном Джорданом на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Тейлора Фрица

Фото: Из личного архива Тейлора Фрица

«Каждый год праздную Рождество раньше положенного перед тем, как поехать в Австралию. Счастливого Рождества и весёлых каникул от парней Фриц!» — подписал снимки теннисист.

В сезоне-2024 Тейлор Фриц впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» — на US Open, также в финал Итогового турнира ATP. В обоих матчах за титул он уступил Яннику Синнеру. Американец взял два титула категории ATP-250 — на харде в Делрей-Бич (США) и на траве в Истбурне (Великобритания).

Материалы по теме
Фото
«Может, Санта не будет таким страшным». Возняцки выложила забавные фото с детьми
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android