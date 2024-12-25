Тейлор Фриц опубликовал редкие фотографии с сыном

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц опубликовал фотографии со своим сыном Джорданом на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Тейлора Фрица

Фото: Из личного архива Тейлора Фрица

«Каждый год праздную Рождество раньше положенного перед тем, как поехать в Австралию. Счастливого Рождества и весёлых каникул от парней Фриц!» — подписал снимки теннисист.

В сезоне-2024 Тейлор Фриц впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема» — на US Open, также в финал Итогового турнира ATP. В обоих матчах за титул он уступил Яннику Синнеру. Американец взял два титула категории ATP-250 — на харде в Делрей-Бич (США) и на траве в Истбурне (Великобритания).