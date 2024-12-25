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Матс Виландер предположил, кто из теннисистов в 2025 году сможет выиграть свой первый ТБШ

Матс Виландер предположил, кто из теннисистов в 2025 году сможет выиграть свой первый ТБШ
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер ответил на вопрос, кто в 2025 году сможет выиграть свой первый титул на ТБШ.

«Хольгер Руне. Он из Швеции? Нет, он из Дании, но он скандинав, и нам пора обзавестись ещё одним скандинавским теннисистом, выигравшим турнир «Большого шлема», — приводит слова Виландера Eurosport.

13-я ракетка мира представитель Дании Хольгер Руне — победитель юниорского турнира «Ролан Гаррос» — 2019, на его счету четыре титула на турнирах ATP в одиночном разряде. Лучшим достижением на взрослых турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал («Ролан Гаррос» — 2022, 2023, Уимблдон-2023).

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