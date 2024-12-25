Матс Виландер предсказал Арине Соболенко победу на Australian Open — 2025

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер спрогнозировал победителя Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде.

«Арина Соболенко выиграет ещё один титул «Большого шлема» на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Это будет уже её третья победа подряд», — приводит слова Виландера Eurosport.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко становилась победительницей Australian Open на двух предыдущих турнирах. Также в 2024 году она стала чемпионкой Открытого чемпионата США.