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Матс Виландер предсказал Арине Соболенко победу на Australian Open — 2025

Матс Виландер предсказал Арине Соболенко победу на Australian Open — 2025
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер спрогнозировал победителя Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде.

«Арина Соболенко выиграет ещё один титул «Большого шлема» на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Это будет уже её третья победа подряд», — приводит слова Виландера Eurosport.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко становилась победительницей Australian Open на двух предыдущих турнирах. Также в 2024 году она стала чемпионкой Открытого чемпионата США.

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