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Алекс Корретха ждёт сюрприза от Хуберта Хуркача, предсказав ему победу на Уимблдоне-2025

Алекс Корретха ждёт сюрприза от Хуберта Хуркача, предсказав ему победу на Уимблдоне-2025
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Бывший теннисист экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха предположил, кто из мужчин в 2025 году сможет выиграть свой первый титул на турнирах «Большого шлема».

«Я собираюсь дать шанс Александру Звереву. И почему бы не устроить большой сюрприз на Уимблдоне в этом году с [Хубертом] Хуркачем?» — приводит слова Корретхи Eurosport.

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в 2024 году стал победителем грунтового «Мастерса» в Риме и хардового «тысячника» в Париже. Также он дошёл до финала Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором в пяти сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу — 3:6, 6:2, 7:5. 1:6, 2:6. Первая ракетка Польши Хуберт Хуркач — финалист Уимблдона — 2021.

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