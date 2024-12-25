Чесноков: нужно похвалить, а не обрушаться с критикой на наших спортсменов

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков оценил 2024 год в исполнении российских теннисистов.

«Если сравнить с 2021 годом, 2024-й менее хорош для российского тенниса. В 2021 году был потрясающий успех для российских теннисистов. Если смотреть на наших игроков, 2024-й всё равно хороший год. Медведев и Рублёв закончили в десятке мира, у девчонок были победы, Шнайдер выиграла четыре турнира на разных покрытиях, а также довольно успешно выстрелила Андреева. Нужно больше похвалить, чем обрушаться с критикой на наших спортсменов», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.