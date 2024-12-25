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Матс Виландер назвал теннисистку, которая совершит крутой камбэк в 2025 году

Матс Виландер назвал теннисистку, которая совершит крутой камбэк в 2025 году
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер ответил на вопрос о теннисистке, которая сделает самый крупный камбэк в WTA-туре в 2025 году.

«Эмма Радукану. Я надеюсь и молюсь, чтобы она смогла стать игроком года по наиболее крупному возвращению», — приводит слова Виландера Eurosport.

22-летняя Эмма Радукану — чемпионка US Open – 2021, на данный момент она 57-я ракетка мира. Наивысшей позицией британки в рейтинге WTA является 10-е место (июль 2022 года). В этом сезоне спортсменка приняла участие в 13 турнирах категории WTA, в которых провела 33 матча, одержав 20 побед при 13 поражениях.

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