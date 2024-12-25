«Нет смысла злиться на Игу, надо на систему». Стаббс — о реакции Халеп на допинг Швёнтек

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс высказалась об острой реакции румынки Симоны Халеп на допинговое дело польки Иги Швёнтек.

«Я немного удивлена, что Халеп так жёстко высказывается публично. Не думаю, что это лучшее решение. Она явно злится, но нет смысла злиться на Игу, надо злиться на систему.

Есть много игроков, которые злятся на коллег, но надо на систему. Это не их вина, они играют по правилам. Если бы они этого не делали, то сейчас бы не играли», — приводит слова Стаббс Tennis World USA.

В 2022 году Халеп обвинялась в двух отдельных нарушениях антидопинговых правил. Первое касалось найденного в допинг-пробе запрещённого вещества роксадустат во время US Open — 2022, второе было связано с нарушениями в биологическом паспорте Халеп. Её наказание составило девять месяцев.