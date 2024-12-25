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Диана Шнайдер — главный прорыв 2024 года в российском теннисе по версии «Чемпионата»

Диана Шнайдер — главный прорыв 2024 года в российском теннисе по версии «Чемпионата»
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Перед Новым, 2025 годом «Чемпионат» подводит итоги спортивного сезона. В каждом виде спорта уже вышли рейтинги, в которых вы, наши читатели, выбирали главный прорыв года прошедшего. Победительницей теннисного списка стала 13-я ракетка мира Диана Шнайдер.

В 2024 году Шнайдер поднялась с 60-й строчки в рейтинге WTA до 13-й, где находится сейчас. Сыграла в четырёх финалах, выиграв все из них (Хуахин, Бад-Хомбург, Будапешт и Гонконг), а также завоевала серебро Олимпийских игр в Париже в паре с Миррой Андреевой.

Всего в рейтинг попали 15 теннисистов — мужчин и женщин. Читатели «Чемпионата» своими голосами определили его лидера, которым и стала Шнайдер. В тройку попали ещё две девушки — Мирра Андреева, ставшая второй, и Анна Калинская.

Итоговый рейтинг прорывов 2024 года в российском теннисе:
Сенсация от Калинской, взлёт Мирры и Дианы: прорывы 2024 года в российском теннисе
Сенсация от Калинской, взлёт Мирры и Дианы: прорывы 2024 года в российском теннисе
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Новости. Теннис
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