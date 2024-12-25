«Безмерно благодарна всем читателям». Диана Шнайдер — о победе в номинации «Прорыв года»

13-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер отреагировала на победу в номинации «Прорыв года в теннисе» спортивного портала «Чемпионат».

«Безмерно благодарна всем читателям, которые проголосовали за меня. Я очень рада получать поддержку и признание среди наших русских людей. Самая большая награда для меня — зрительская симпатия и любовь. Поэтому ещё раз всем огромное спасибо!

Мои цели на сезон-2025 — продолжать работать и совершенствоваться, чтобы становиться сильнее и лучше», — сказала Диана Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Второе место в рейтинге «Прорыв года в теннисе» заняла 17-летняя Мирра Андреева, тройку лучших замкнула Анна Калинская.