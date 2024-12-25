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«Я всегда хожу в подержанной рубашке поло». Джек Дрейпер — о своём отношении к славе

«Я всегда хожу в подержанной рубашке поло». Джек Дрейпер — о своём отношении к славе
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15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал о своём отношении к популярности.

«Теннис ‐ это индивидуальный вид спорта: мы всегда сосредоточены на себе. Для меня очень важно иметь цель, выходящую за рамки тенниса. Честно говоря, я не нахожу то, что делаю, очень впечатляющим. Знаю, это может показаться странным, потому что я 15-й в мире, но, если выхожу на улицу и встречаюсь с людьми, я не говорю с ними о теннисе. Не считаю то, что я делаю, исключительным, и мне не нравится выделяться: всегда езжу в подержанной рубашке поло», — приводит слова Дрейпера We Love tennis со ссылкой на New York Times.

Напомним, в сезоне-2024 Джек Дрейпер выиграл турнир ATP-500 в Вене (Австрия) и ATP-250 в Штутгарте (Германия).

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