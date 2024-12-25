Тейлор Фриц вместе со своей девушкой снялся для бренда Boss

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц и его девушка Морган Риддл снялись в фотосессии для бренда Boss. В сентябре американец поучаствовал в показе Boss в рамках Недели моды в Милане (Италия).

Фото: Boss

В марте этого года Фриц сменил технического спонсора. Ранее он сотрудничал с Nike.

Фриц и Риддл начали свой роман в июне 2020 года, узнав друг друга через приложение для знакомств. До этого Тейлор был женат на американской теннисистке Ракель Педрасе, от брака с которой у него родился сын Джордан. Фриц развёлся с Педрасой в декабре 2019-го, а уже через полгода закрутил роман с моделью и звездой социальных сетей Морган Риддл.