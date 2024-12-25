Фото: Людмила Самсонова на набережной в Брисбене

27-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова на своей странице в социальных сетях разместила своё фото на набережной в Брисбене (Австралия).

Теннисистка позирует в оригинальном чёрном платье с глубоким вырезом на груди.

Фото: Из личного архива Самсоновой

26-летняя Самсонова откроет новый сезон на хардовом турнире категории WTA-500 в Брисбене, который пройдёт с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Его действующей чемпионкой является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. В последний раз Людмила появлялась на корте на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай), где со счётом 2:6, 2:6 проиграла польке Магде Линетт в первом круге.