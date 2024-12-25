Елена Рыбакина опубликовала рождественское фото с сестрой

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала рождественскую фотографию со своей сестрой Анной на личной странице в социальных сетях.

«Счастливого Рождества!» — подписала снимок Елена.

Фото: Из личного архива Елены Рыбакиной

В 2024 году Елена Рыбакина взяла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона, где она уступила чешке Барборе Крейчиковой. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы, но сумела одолеть первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.