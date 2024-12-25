«Я стану старшим братом». Эшли Барти намекнула, что ждёт второго ребёнка

Бывшая теннисистка, чемпионка трёх турниров «Большого шлема» австралийка Эшли Барти разместила фото своего сына в майке с надписью «Я стану старшим братом».

«Наша растущая семья поздравляет вас с Рождеством!» — подписала пост спортсменка и добавила эмодзи «ёлка».

Фото: из личного архива Эшли Барти

Барти впервые стала мамой в начале июля 2023 года. Она родила ребёнка от своего супруга, игрока в гольф Гарри Киссика. Пара сыграла свадьбу в конце июля 2022 года.

Напомним, в конце марта 2022 года Эшли неожиданно объявила о завершении карьеры. Она ушла из тенниса в статусе первой ракетки мира, её последним матчем стал финал Открытого чемпионата Австралии — 2022, который она выиграла.