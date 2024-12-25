Алекс де Минор поделился фото с Кэти Бултер в рождественских колпаках

Девятая ракетка мира австралиец Алекс де Минор в социальных сетях поделился праздничными фото с 24-й ракеткой мира британской теннисисткой Кэти Бултер.

Фото: Из личного архива Алекса де Минора

«Всех с Рождеством!!!» — подписал снимок де Минор и добавил эмодзи красного сердца, Санта Клауса и ёлки.

Фото: Из личного архива Алекса де Минора

Ранее Алекс де Минор и Кэти Бултер объявили о помолвке. Теннисисты вместе с 2020 года.

В сезоне-2024 де Минор стал победителем турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и ATP-500 в Акапулько (Мексика). Австралиец также квалифицировался на Итоговый турнир ATP, но занял последнее место в групповом этапе. Бултер в сезоне-2024 стала чемпионкой турнира WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) и WTA-500 в Сан-Диего (США).