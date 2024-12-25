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Виктория Азаренко поделилась атмосферными фото с сыном у рождественской ёлки

Виктория Азаренко поделилась атмосферными фото с сыном у рождественской ёлки
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко в социальных сетях поделилась рождественскими фото с сыном Лео.

Фото: Из личного архива Виктории Азаренко

«С Рождеством», — подписала снимки Азаренко и добавила эмодзи ёлки, коробки с подарком и красного сердца.

Фото: Из личного архива Виктории Азаренко

Фото: Из личного архива Виктории Азаренко

Напомним, белорусская теннисистка получила повреждение на турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. В матче второго круга с россиянкой Камиллой Рахимовой Азаренко почувствовала боль в плече и была вынуждена сняться во втором сете. Спортсменка не выходила на корт с начала сентября 2024 года.

Ранее Азаренко ответила на вопрос, посоветует ли она своему сыну Лео стать профессиональным теннисистом.

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