«Счастливого Рождества из самолёта». Денис Шаповалов вылетел на турнир ATP-250 в Гонконге

Бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов показал, как проводит Рождество. Спортсмен в социальных сетях опубликовал фото из самолёта.

«Счастливого Рождества из самолёта, Гонконг», — подписал снимок Шаповалов.

Фото: страница Дениса Шаповалова в социальных сетях

Шаповалов заявлен на турнир категории ATP-250 в Гонконге, который пройдёт с 30 декабря по 5 января.

В сезоне-2024 Денис Шаповалов стал победителем турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В финале он обыграл серба Хамада Меджедовича со счётом 6:4, 6:4.

Ранее в рамках Мировой теннисной лиги — 2024 команда «Фэлконс», куда вошли Шаповалов, Андрей Рублёв, Елена Рыбакина и Каролин Гарсия, одолела команду «Хоукс» (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева).