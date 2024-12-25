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«Счастливого Рождества из самолёта». Денис Шаповалов вылетел на турнир ATP-250 в Гонконге

«Счастливого Рождества из самолёта». Денис Шаповалов вылетел на турнир ATP-250 в Гонконге
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Бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов показал, как проводит Рождество. Спортсмен в социальных сетях опубликовал фото из самолёта.

«Счастливого Рождества из самолёта, Гонконг», — подписал снимок Шаповалов.

Фото: страница Дениса Шаповалова в социальных сетях

Шаповалов заявлен на турнир категории ATP-250 в Гонконге, который пройдёт с 30 декабря по 5 января.

В сезоне-2024 Денис Шаповалов стал победителем турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В финале он обыграл серба Хамада Меджедовича со счётом 6:4, 6:4.

Ранее в рамках Мировой теннисной лиги — 2024 команда «Фэлконс», куда вошли Шаповалов, Андрей Рублёв, Елена Рыбакина и Каролин Гарсия, одолела команду «Хоукс» (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева).

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