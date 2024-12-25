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Мирра Андреева и Камилла Рахимова провели тренировку в Австралии

Мирра Андреева и Камилла Рахимова провели тренировку в Австралии
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Камилла Рахимова провели тренировку в Брисбене (Австралия). Об этом сообщила Рахимова, опубликовав фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница рахимовой в социальных сетях

Мирра Андреева и Камилла Рахимова примут участие в Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января. Также на турнире выступят Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Людмила Самсонова и другие российские теннисистки.

Первой сеяной Australian Open — 2025 является действующая чемпионка белорусская теннисистка Арина Соболенко, второй — Ига Швёнтек из Польши. Третий номер посева получила американка Кори Гауфф.

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