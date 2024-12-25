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«Разве это не умопомрачительно?» Циципас — о том, что лишь 1% воды пригоден для питья

«Разве это не умопомрачительно?» Циципас — о том, что лишь 1% воды пригоден для питья
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост, в котором порассуждал о природных явлениях.

«Вода покрывает 71% поверхности Земли, но менее 1% пригодно для питья. Разве это не умопомрачительно?» — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в прошедшем сезоне Стефанос Циципас выиграл один титул — на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Грек выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Турнир пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является первый номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер.

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