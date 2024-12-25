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Видео: Мария Шарапова пригласила Санта-Клауса для сына в честь Рождества

Видео: Мария Шарапова пригласила Санта-Клауса для сына в честь Рождества
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова показала, как проводит Рождество с сыном Теодором. Она опубликовала видео на своей странице в социальных сетях.

Шарапова впервые стала мамой в июле 2022 года. Она родила сына Теодора от британского бизнесмена Александра Гилкса.

Напомним, римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю — в ночь с 24 на 25 декабря.

37-летняя Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

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