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«У Анчелотти есть место для меня». Алькарас может сыграть за мадридский «Реал»

«У Анчелотти есть место для меня». Алькарас может сыграть за мадридский «Реал»
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас выразил желание сыграть за мадридский «Реал».

«Карло Анчелотти сказал, что у него есть место для меня, если оно мне понадобится. Я вингер, левый вингер. Я смещаюсь в центр и закручиваю удар», — приводит слова Алькараса пресс-служба мадридского «Реала».

В сезоне-2024 21-летний Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу.

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