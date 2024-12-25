«У Анчелотти есть место для меня». Алькарас может сыграть за мадридский «Реал»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас выразил желание сыграть за мадридский «Реал».
«Карло Анчелотти сказал, что у него есть место для меня, если оно мне понадобится. Я вингер, левый вингер. Я смещаюсь в центр и закручиваю удар», — приводит слова Алькараса пресс-служба мадридского «Реала».
В сезоне-2024 21-летний Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу.