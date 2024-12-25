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«Это всё, чем мы богаты». Ализе Корне в рождественской публикации пожелала всем любви

«Это всё, чем мы богаты». Ализе Корне в рождественской публикации пожелала всем любви
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Победительница юниорского «Ролан Гаррос» — 2007 француженка Ализе Корне в социальных сетях опубликовала пост, посвящённый Рождеству.

«Это самое чудесное время года. Будь то снежное, дождливое, солнечное, одинокое, семейное, с друзьями, с подарками или без них, радостное или нет. Желаю вам всем немного любви в это Рождество. Это всё, чем мы богаты», — написала Корне в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Ализе Корне

Фото: Из личного архива Ализе Корне

Фото: Из личного архива Ализе Корне

Фото: Из личного архива Ализе Корне

За время выступлений на корте Корне добилась 545 побед и потерпела 457 поражений. Лучшим результатом в серии турниров «Большого шлема» является 1/4 финала на Открытом чемпионате Австралии в 2022 году. На её счету шесть титулов WTA и три титула ITF. В итоговом рейтинге Женской теннисной ассоциации спортсменка смогла подняться до 16-й позиции в 2008 году.

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