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«Счастливого Рождества». Кори Гауфф поделилась праздничным фото в кругу семьи

«Счастливого Рождества». Кори Гауфф поделилась праздничным фото в кругу семьи
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф показала, как проводит Рождество. Спортсменка опубликовала фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница гауфф в социальных сетях

«Счастливого Рождества», — подписала публикацию Гауфф.

Напомним, римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю — в ночь с 24 на 25 декабря.

Ранее Гауфф выиграла титул Итогового турнира WTA — 2024. Американская теннисистка примет участие в Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января. Первой сеяной турнира является действующая чемпионка белорусская теннисистка Арина Соболенко, второй — Ига Швёнтек из Польши. Кори Гауфф получила третий номер посева.

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