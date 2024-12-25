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Девушка Лоренцо Музетти показала фото теннисиста с короткой стрижкой

Девушка Лоренцо Музетти показала фото теннисиста с короткой стрижкой
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Девушка бронзового призёра Олимпийских игр – 2024 в Париже 17-й ракетки мира итальянского теннисиста Лоренцо Музетти Вероника Конфалоньери поделилась фото возлюбленного с короткой стрижкой.

Фото: Из личного архива Вероники Конфалоньери

Напомним, Лоренцо Музетти в 2022-м победил на турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) и ATP-250 в Неаполе (Италия). В 2023 и 2024 году теннисист стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Италии. В этом году в четвертьфинале Музетти уступил аргентинцу Франсиско Серундоло со счётом 4:6, 1:6.

Сборная Италии по теннису второй раз подряд стала победительницей Кубка Дэвиса. В первом матче финальной серии этого года между сборными Италии и Нидерландов Маттео Берреттини в двух сетах обыграл Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:2, во второй игре Янник Синнер победил Таллона Грикспора со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

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