Андрей Рублёв иронично поздравил Даниила Медведева с Рождеством

Российский теннисист Андрей Рублёв иронично обратился к соотечественнику Даниилу Медведеву с рождественскими пожеланиями.

«Дорогой друг Даниил Медведев. Чего бы я хотел тебе пожелать на Рождество? Я Скрудж! Так что желаю тебе Рождества без рождественского настроения», — сказал Рублёв в видеоролике на YouTube-канале ATP Tour.

Андрей Рублёв продолжает подготовку к Открытому чемпионату Австралии — 2025. Сегодня, 25 декабря, он одержал победу на выставочном командном турнире в Макао.

Отметим, что, по последней информации, Даниил Медведев не планирует проводить турниры перед стартом на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января.