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Андрей Рублёв иронично поздравил Даниила Медведева с Рождеством

Андрей Рублёв иронично поздравил Даниила Медведева с Рождеством
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Российский теннисист Андрей Рублёв иронично обратился к соотечественнику Даниилу Медведеву с рождественскими пожеланиями.

«Дорогой друг Даниил Медведев. Чего бы я хотел тебе пожелать на Рождество? Я Скрудж! Так что желаю тебе Рождества без рождественского настроения», — сказал Рублёв в видеоролике на YouTube-канале ATP Tour.

Андрей Рублёв продолжает подготовку к Открытому чемпионату Австралии — 2025. Сегодня, 25 декабря, он одержал победу на выставочном командном турнире в Макао.

Отметим, что, по последней информации, Даниил Медведев не планирует проводить турниры перед стартом на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января.

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