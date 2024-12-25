Де Минор — Хачанову: надеюсь, Санта принесёт много игрушек твоим детям

Девятая ракетка мира австралиец Алекс де Минор обратился к российскому теннисисту Карену Хачанову в рамках рубрики пресс-службы ATP. Де Минор поздравил россиянина с Рождеством.

«Желаю провести драгоценное время с семьёй. Надеюсь, Санта принесёт много игрушек детям, а ты получишь удовольствие, убирая весь мусор», — сказал де Минор в видеоролике на YouTube-канале ATP Tour.

В сезоне-2024 де Минор стал победителем турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и ATP-500 в Акапулько (Мексика). Австралиец также квалифицировался на Итоговый турнир ATP, но занял последнее место в групповом этапе.

В 2024 году Карен Хачанов выиграл два титула — на турнирах в Дохе (Катар) и в Алма-Ате (Казахстан). Кроме того, россиянин дошёл до полуфинала «Мастерса» во французском Париже, где из-за повреждения уступил хозяину корта Уго Умберу.