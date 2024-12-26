«Чувствую себя свежей и готовой». Соболенко — о настрое перед турниром в Брисбене

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась настроем перед стартом первого турнира сезона-2025.

«Чувствую себя свежей и готовой к старту сезона. Люблю Австралию и всегда приезжаю сюда голодной до побед. Здесь невероятные болельщики. Чувствую огромную поддержку и считаю, что это лучшая черта Австралии: здесь люди очень, очень любят теннис. И если они тебя поддерживают, ты это чувствуешь, и мне это нравится.

У меня много приятных воспоминаний, связанных с Брисбеном, и жду не дождусь, когда начну играть. [В прошлый раз] результат оказался не таким, как я хотела, но в этом году постараюсь показать максимум. Во время предсезонки ты работаешь над многими аспектами. На первом турнире перед «Шлемом» можно всё опробовать и понять, что помогает, а что нет», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

Напомним, Арина Соболенко выступит на турнире категории WTA-500 в Брисбере (Австралия), который пройдёт с 29 декабря по 5 января.