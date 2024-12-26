Арина Соболенко рассказала, какие аспекты игры ей ещё предстоит улучшить

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась об аспектах тенниса, которые ей необходимо улучшить в новом сезоне.

«Есть так много вещей, которые мне нужно улучшить. Я имею в виду, что не так хороша, возможно, с игрой у сетки в одиночных матчах. Есть много нюансов в игре, которые надо подправить. Не знаю, кажется, что есть так много моментов… Даже моя подача не так хороша, как я хотела бы, поэтому всегда есть над чем работать.

Ключевой момент в том, чтобы не сосредоточиваться исключительно на результате. Нужно ставить акцент на себе и на совершенствовании своей игры, и каждый раз, выходя на корт, делать всё возможное — в этом и заключается суть. Нужно контролировать то, что можно контролировать, и просто делать всё, что в моих силах», — приводит слова Соболенко WTA.

Новый сезон Соболенко начнёт с турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене, который пройдёт с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

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