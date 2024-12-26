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Улучшит ли Медведев подачу и выиграет ли хотя бы один ТБШ в 2025-м?

Улучшит ли Медведев подачу и выиграет ли хотя бы один ТБШ в 2025-м?
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«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: улучшит ли российский теннисист Даниил Медведев подачу и выиграет ли хотя бы один турнир «Большого шлема» в 2025-м?

В 2024 году Даниил Медведев не выиграл ни одного титула на уровне ATP-тура. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был выход в финал Australian Open, где он уступил итальянцу Яннику Синнеру. Прошедший сезон россиянин завершил на пятом месте в мировом рейтинге.

Новый сезон Медведев начнёт с Открытого чемпионата Австралии — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января. Даниил является трёхкратным финалистом турнира (2021, 2022, 2024).

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