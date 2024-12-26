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Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от старта United Cup — 2025

Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от старта United Cup — 2025
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Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала работу с новым тренером Гораном Иванишевичем, а также поделилась ожиданиями от старта United Cup — 2025.

«Я многому учусь на его опыте элитного игрока, думаю, это мне очень поможет. Физически я чувствую себя хорошо и хочу соревноваться.

Я никогда не играла с Бузас Манейро, но это будет непросто, потому что у меня сильный джетлаг, а условия здесь (в Перте) очень специфические из-за жары», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

United Cup — 2025 стартует 27 декабря. Первый матч Елены Рыбакиной пройдёт с испанкой Джессикой Бузас Манейро в первый день соревнований.

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