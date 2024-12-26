Гауфф и Фриц поделились ожиданиями от United Cup — 2025

Третья ракетка мира Кори Гауфф и четвёртый номер рейтинга Тейлор Фриц поделились ожиданиями от турнира United Cup — 2025, который пройдёт с 27 декабря по 5 января.

«Я с нетерпением жду турнира. Формат немного изменился. В год, когда мы победили (2023. — Прим. «Чемпионата»), мы могли больше использовать глубину нашей команды. Теперь может случиться больше неприятностей, когда будет всего по одному одиночному матчу и решающий микст. Так что я очень взволнован. Рад, что Кори здесь в этом году», — приводит слова Фрица сайт United Cup.

«Мы оба хорошо закончили год. И это будет второй раз, когда мы сыграем вместе. Так что, надеюсь, мы сможем выступить лучше, чем на Олимпиаде», — добавила Гауфф.