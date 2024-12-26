Танаси Коккинакис пропустит турнир в Брисбене из-за проблем с бедром

Австралийский теннисист 77-я ракетка мира Танаси Коккинакис пропустит турнир категории АТР-250 в Брисбене (Австралия) из-за проблем с бедром. Об этом спортсмен рассказал в социальных сетях.

«Грустно пропускать турнир в Брисбене в этом году. У меня небольшая проблема с бедром. Нужно ещё немного времени», — написал Коккинакис в социальных сетях.

Турнир в Брисбене пройдёт с 30 декабря по 5 января. На него заявлен соотечественник Коккинакиса Ник Кирьос. Напомним, в 2023 году Кирьос принимал участие только в коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл всего один матч на уровне ATP.