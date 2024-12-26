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Рыбакина: у нас хорошая команда, надеюсь, сможем победить на United Cup

Рыбакина: у нас хорошая команда, надеюсь, сможем победить на United Cup
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Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об участии в турнире United Cup — 2025 в Австралии.

«Очень весело быть в команде. Я впервые принимаю участие на турнире United Cup. С нетерпением жду старта. У нас хорошая команда, надеюсь, мы сможем победить», — приводит слова Рыбакиной сайт United Cup.

United Cup — 2025 стартует 27 декабря. Первый матч Елены Рыбакиной пройдёт с испанкой Джессикой Бузас Манейро в первый день соревнований. Её товарищ по команде Александр Шевченко сыграет с Пабло Карреньо-Бустой.

В 2024 году Елена Рыбакина взяла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штутгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона.

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