Фото: Янник Синнер празднует Рождество на горнолыжном курорте в Италии с друзьями

Итальянское издание Tutto Sport сообщило, что первая ракетка мира Янник Синнер проводит рождественские праздники на горнолыжном курорте Альта Бадия в Италии. Там он находится вместе с друзьями.

«Спустя год, в Рождество, но уже в другом месте. Можно сказать, это теперь традиционная фотография», — написал друг Синнера Стефано дель Веккьо в социальных сетях.

Фото: из личного архива Стефано дель Веккьо

В сети также появились совместные с Янником Синнером фотографии гостей курорта. Уточняется, что в Италию спортсмен прибыл после сборов в Дубае. После отдыха на родине лидер мирового рейтинга планируется отправиться в Австралию для подготовки к AO-2025.