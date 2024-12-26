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«Я и Гринч». Кирьос сделал репост сгенерированного праздничного фото с Синнером

«Я и Гринч». Кирьос сделал репост сгенерированного праздничного фото с Синнером
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос на личной странице в соцсети сделал репост сгенерированного фото с итальянцем Янником Синнером в праздничном стиле.

«Я и Гринч», — подписал публикацию австралиец.

Фото: Из личного архива Кирьоса

Гринч — главный герой детской книги «Как Гринч украл Рождество» американского автора Доктора Сьюза.

Кирьос — один из немногих представителей ATP-тура, кто открыто критикует и задевает Синнера на фоне его дела о нарушении антидопинговых правил. Ранее Ник заявил, что в случае его матча с итальянцем на Открытом чемпионате Австралии — 2025 он «заставит всех людей на трибунах болеть против него».

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