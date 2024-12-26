Бен Шелтон: круто, что я могу развлекать публику, которая увлечена теннисом

Американский теннисист 21-я ракетка мира Бен Шелтон рассказал о том, как относится к развлечению публики со стороны спортсменов. Он считает это положительным моментом.

«Круто, что я могу развлекать публику, которая увлечена теннисом. Я никогда не задумывался об этом слишком много. Это просто было во мне. Есть миллион других вещей, над которыми я могу работать и которые можно улучшить. Но развлекать публику не входит в их число», — приводит слова спортсмена Tennis.com.

Ранее российская теннисистка 13-я ракетка мира Диана Шнайдер выразила желание сыграть в миксте с американским теннисистом Беном Шелтоном.