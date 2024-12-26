Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон: круто, что я могу развлекать публику, которая увлечена теннисом

Бен Шелтон: круто, что я могу развлекать публику, которая увлечена теннисом
Бен Шелтон
Комментарии

Американский теннисист 21-я ракетка мира Бен Шелтон рассказал о том, как относится к развлечению публики со стороны спортсменов. Он считает это положительным моментом.

«Круто, что я могу развлекать публику, которая увлечена теннисом. Я никогда не задумывался об этом слишком много. Это просто было во мне. Есть миллион других вещей, над которыми я могу работать и которые можно улучшить. Но развлекать публику не входит в их число», — приводит слова спортсмена Tennis.com.

Ранее российская теннисистка 13-я ракетка мира Диана Шнайдер выразила желание сыграть в миксте с американским теннисистом Беном Шелтоном.

Материалы по теме
Фото: Янник Синнер празднует Рождество на горнолыжном курорте в Италии с друзьями
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android