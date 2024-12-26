Шелтон — о поражении на Кубке Дэвиса: не проигрывайте на тай-брейке, если играете за США
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21-я ракетка мира Бен Шелтон высказался о проигранном матче на Кубке Дэвиса — 2024. Там американский теннисист уступил австралийцу Танаси Коккинакису в решающем сете на тай-брейке со счётом 14:16.
«Не проигрывайте на тай-брейке, если вы играете за Соединённые Штаты Америки и у вас это написано на груди. Не проигрывайте матч. Когда план А не работает, запросто можно продолжать биться головой о стену. У меня было что-то подобное в прошлом году, случались трудные периоды. Но с возрастом вы учитесь и знаете, как превратить неудачный день в победный», — приводит слова Шелтона Tennis.com.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
21 ноября 2024, четверг. 12:15 МСК
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 14
|
|4
|7 16
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Ранее российская теннисистка 13-я ракетка мира Диана Шнайдер выразила желание сыграть в миксте с американским теннисистом Беном Шелтоном.
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