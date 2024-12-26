Шелтон — о поражении на Кубке Дэвиса: не проигрывайте на тай-брейке, если играете за США

21-я ракетка мира Бен Шелтон высказался о проигранном матче на Кубке Дэвиса — 2024. Там американский теннисист уступил австралийцу Танаси Коккинакису в решающем сете на тай-брейке со счётом 14:16.

«Не проигрывайте на тай-брейке, если вы играете за Соединённые Штаты Америки и у вас это написано на груди. Не проигрывайте матч. Когда план А не работает, запросто можно продолжать биться головой о стену. У меня было что-то подобное в прошлом году, случались трудные периоды. Но с возрастом вы учитесь и знаете, как превратить неудачный день в победный», — приводит слова Шелтона Tennis.com.

Ранее российская теннисистка 13-я ракетка мира Диана Шнайдер выразила желание сыграть в миксте с американским теннисистом Беном Шелтоном.