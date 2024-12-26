Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Роддик назвал имя теннисистки, которая может удивить всех в 2025 году

Энди Роддик назвал имя теннисистки, которая может удивить всех в 2025 году
Энди Ррддик
Комментарии

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик назвал теннисистку, которая способна всех удивить в 2025 году.

«Каролина Мухова, которая сейчас занимает 22-е место в рейтинге, выдающийся игрок. Единственное, что отделяет её от топ-5, — это здоровье. Она входит в мою пятёрку лучших игроков, которые могут выиграть турнир «Большого шлема» в 2025 году, она может выиграть турнир «Большого шлема», — приводит слова Роддика We love tennis.

В последний раз Мухова выходила на корт в середине октября на турнире в Нинбо (Китай). Тогда она снялась посреди полуфинального матча с россиянкой Миррой Андреевой из-за травмы.

Материалы по теме
Роддик — о допинг-скандале Швёнтек: на её месте я бы позвонил Синнеру и попросил совета
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android