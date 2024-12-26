Энди Роддик назвал имя теннисистки, которая может удивить всех в 2025 году

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик назвал теннисистку, которая способна всех удивить в 2025 году.

«Каролина Мухова, которая сейчас занимает 22-е место в рейтинге, выдающийся игрок. Единственное, что отделяет её от топ-5, — это здоровье. Она входит в мою пятёрку лучших игроков, которые могут выиграть турнир «Большого шлема» в 2025 году, она может выиграть турнир «Большого шлема», — приводит слова Роддика We love tennis.

В последний раз Мухова выходила на корт в середине октября на турнире в Нинбо (Китай). Тогда она снялась посреди полуфинального матча с россиянкой Миррой Андреевой из-за травмы.